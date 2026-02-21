Presidente Trump reacciona a fallo de la Corte Suprema contra sus aranceles

Washington, Estados Unidos. -El Tribunal Supremo de EUA dictaminó que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus aranceles.

Con una mayoría de 6-3, determinó que la Administración abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, al utilizarla como base para imponer gran parte de los aranceles aplicados desde el pasado abril, al entender que esa legislación no faculta al presidente a crear nuevos gravámenes en tiempos de paz.

La Corte sostuvo que los aranceles son un tipo de impuesto y que la Constitución reserva al Congreso las decisiones centrales sobre tributos.

Cabe destacar que la sentencia invalida los llamados “aranceles recíprocos” y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India.

La medida también alcanza el arancel del 25% aplicado a ciertas importaciones procedentes de Canadá y México y del 10% a China.

Es importante señalar que, no se verán afectados los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.