México se pronuncia ante fallo de Corte Suprema Estadounidense

Ciudad de México. – El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se pronunció ante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de los principales aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, en el caso de México, sólo algunas de las medidas arancelares tienen que ver con esa disposición legal, hay otras que no.

México firmará en el próximo mes de mayo la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) y tendrá otras oportunidades de negocio para diversificar sus exportaciones, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En el mes de enero del 2025, México y la Unión Europea concluyeron las negociaciones de la modernización del TLCUEM, tres días antes de que Donald Trump asumiera su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos.

El secretario Ebrard, refirió que una parte sustantiva de la economía de Estados Unidos, el 12% del Producto Interno Bruto estadounidense, está relacionado con lo que sucede en el comercio exterior de México. “Gigante, eso nunca lo habíamos tenido en la historia”, dijo.

Entre sus objetivos, el TLCUEM modernizado amplía el acceso al mercado en el sector agropecuario y pesquero, generando oportunidades para el crecimiento de las exportaciones en ambas vías.

Cabe destacar que el gobierno de México impulsa una mayor integración productiva con Estados Unidos, a la vez que la diversificación geográfica de las exportaciones mexicanas.

“Nos están invitando de muchos países del mundo, India, China, Japón y Corea del Sur, para diferentes iniciativas que también pondremos en conocimiento de ustedes. Y yo les diría que tenemos una gran posibilidad, más allá de lo inmediato, tenemos una gran oportunidad”, aseveró Ebrard.