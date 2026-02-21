La SSEM detienen a hombre por probable robo en Toluca

Aline de La Luz

Aline de La Luz 21 febrero, 2026

21 febrero, 2026 Policía

Policía 0 Comments

Toluca, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre probable implicado en el delito de robo a transeúnte.

Estos hechos ocurrieron cuando policías estatales realizaban acciones operativas en la colonia Residencial Colón, en donde una ciudadana solicitó apoyo e informó que momentos antes había sido despojada de su teléfono celular por dos sujetos que circulaban en una motocicleta.

Gracias a las características proporcionadas, los oficiales iniciaron recorridos de búsqueda en la zona, y lograron ubicar metros adelante a dos individuos que coincidían con la descripción, uno de los sospechosos emprendió la huida, mientras que el conductor de la motocicleta fue interceptado.

Luego de efectuar la inspección preventiva conforme a los protocolos de actuación, los elementos localizaron entre sus pertenencias tres teléfonos celulares, entre ellos uno que fue plenamente reconocido por la parte afectada.

Finalmente fue detenido Julio “N” de 36 años, quien tras darle a conocer sus derechos que la ley le otorga a su favor, fue puesto a disposición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar su situación legal.