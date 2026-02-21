Trasladan a 30 reos del penal de San Pedro Cholula al de Tepexi

Desde Puebla

San Pedro Cholula, Pue.– El gobierno municipal informa que la mañana de este viernes se llevó a cabo un operativo interinstitucional para el traslado de 30 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro de Reinserción Social (CERESO) Regional de San Pedro Cholula.

Como parte de los acuerdos establecidos en la mesa de coordinación interinstitucional, las 30 personas internas fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, con el objetivo de fortalecer la operatividad del sistema penitenciario estatal y optimizar la capacidad del CERESO regional, garantizando condiciones adecuadas de gobernabilidad y seguridad.

La acción se desarrolló en completo orden y bajo estrictos protocolos de seguridad, priorizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la integridad tanto de las personas trasladadas como del personal participante.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) y la Dirección de Vialidad Municipal, quienes desplegaron labores estratégicas para resguardar la seguridad en la zona y asegurar el correcto desarrollo del traslado.