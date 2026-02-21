FIFA ampliará el Mundial de Clubes a 48 equipos a partir de 2029

Ciudad de México.- La Copa Mundial de Clubes de la FIFA continuará su proceso de transformación y para la edición de 2029 incrementará el número de participantes de 32 a 48 equipos, una decisión que responde al impacto positivo que dejó el torneo de 2025 y a la necesidad de mantener el equilibrio con las principales competencias continentales.

El nuevo formato surge tras varios meses de negociaciones entre la FIFA y la UEFA, confederación que en un inicio se mostró en contra de la ampliación del certamen. Bajo el argumento de que un Mundial de Clubes más grande podría restar protagonismo a la UEFA Champions League, el organismo europeo frenó durante años cualquier intento de crecimiento. No obstante, el acuerdo final permitió destrabar la postura, siempre y cuando el torneo se mantenga con una periodicidad de cuatro años y se descarte la idea de celebrarlo cada dos.

La FIFA logró el respaldo necesario para ampliar los cupos, convencida de que el éxito deportivo y comercial del Mundial de Clubes 2025 marcó un antes y un después. La competencia reunió a clubes de las seis confederaciones, generó mayor interés entre los aficionados y ofreció duelos de alto nivel que fortalecieron el atractivo global del torneo.

Con la ampliación a 48 equipos, la UEFA sería la confederación con mayor representación, al alcanzar hasta 16 plazas. Esta situación abriría la puerta para que clubes históricos que no lograron clasificar anteriormente puedan competir en el certamen, como Barcelona, Manchester United o Liverpool, aumentando así la proyección mediática del evento.

Por su parte, la CONMEBOL conservaría seis lugares directos, con la posibilidad de sumar una plaza adicional a través de un repechaje. En el caso de la CONCACAF, la Confederación Africana (CAF), la Asiática (AFC) y la de Oceanía (OFC), se prevé un incremento de cupos, aunque la FIFA aún no ha definido el reparto final.

En cuanto a la sede del Mundial de Clubes 2029, todavía no existe una designación oficial. Sin embargo, países como Alemania, Australia, Brasil, Qatar e Inglaterra ya han manifestado su interés en albergar el torneo, lo que anticipa una competencia intensa por la organización.

Con este ajuste, la FIFA busca consolidar un torneo de clubes verdaderamente global, más inclusivo y con mayor alcance, sin alterar el calendario internacional ni afectar el peso histórico de las competiciones continentales.