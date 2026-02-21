Tres Diablos al llamado del Tricolor para el duelo ante Islandia

Toluca, Méx.- La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de 27 jugadores convocados para el partido amistoso frente a Islandia, encuentro que se disputará el próximo 25 de febrero en el Estadio La Corregidora de Querétaro y que marcará el primer compromiso del año en territorio nacional rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El técnico Javier Aguirre tuvo que hacer una convocatoria integrada únicamente por futbolistas que militan en la Liga MX, con el objetivo de observar a fondo el rendimiento del talento local y fortalecer la base del proyecto tricolor en esta fase clave del proceso mundialista.

Dentro de la lista destaca la presencia de tres jugadores del Toluca, reflejo del buen momento que vive el conjunto escarlata en el Clausura 2026. El mediocampista Marcel Ruiz, uno de los hombres más constantes del torneo, vuelve a recibir la confianza del cuerpo técnico nacional. A él se suma Jesús Gallardo, jugador de experiencia y liderazgo, capaz de aportar equilibrio y recorrido en el medio campo, así como el defensor Everardo López, quien ha respondido con solidez en la zaga roja y ahora tendrá la oportunidad de mostrarse a nivel selección.

La convocatoria contempla tres porteros, siete defensas, siete mediocampistas y seis delanteros, con elementos provenientes de clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Rayados, Santos, Pumas y FC Juárez. Nombres como Ángel Malagón, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Roberto Alvarado y Guillermo Martínez forman parte del grupo que encarará el compromiso ante el combinado europeo.

Para Aguirre, el encuentro ante Islandia representa una prueba importante para ajustar aspectos tácticos, evaluar variantes y observar el nivel competitivo de los jugadores en un contexto internacional, aún cuando se trate de un duelo de preparación.

La inclusión de tres futbolistas del Toluca no solo confirma el buen trabajo del club mexiquense, sino que también reafirma su aporte al futbol nacional. En Querétaro, el Tricolor iniciará su agenda de 2026 con la mira puesta en el Mundial y con una base sólida forjada en la Liga MX.