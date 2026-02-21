“Checo” Pérez termina pretemporada en Bahréin

Ciudad de México.- La Fórmula 1 concluyó su etapa de pretemporada en el circuito de Sakhir, en Bahréin, marcando el cierre de una fase clave antes del arranque oficial del campeonato en marzo. En este escenario, Sergio Pérez completó los ensayos con sensaciones alentadoras, luego de varios días de trabajo intenso junto a Cadillac, escudería que continúa afinando su proyecto rumbo a su histórica primera temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Durante 11 días de pruebas, el equipo estadounidense priorizó la fiabilidad y la acumulación de kilómetros, con el objetivo de identificar áreas de mejora y construir una base sólida para el desarrollo del monoplaza. Tanto Pérez como su compañero Valtteri Bottas participaron activamente en la evaluación del auto, aportando comentarios técnicos que servirán para orientar la evolución del coche a lo largo del año.

En la jornada final, el piloto mexicano tomó parte del turno matutino en el trazado de Sakhir, donde realizó una simulación de carrera. “Checo” completó un total de 61 vueltas y registró su mejor tiempo en 1:40.842, en una sesión enfocada principalmente en el ritmo a largo plazo y el análisis del rendimiento en condiciones de competencia. La práctica fue liderada por Charles Leclerc, quien marcó 1:31.992, mientras que Pérez finalizó en la posición 16 de la tabla de tiempos, dos lugares por detrás de Bottas.

Con la mira puesta en el Gran Premio de Australia, que se disputará en el Circuito de Albert Park, el tapatío reconoció que el equipo aún enfrenta retos importantes, aunque subrayó que forman parte natural de un proyecto que apenas comienza.

“El desafío será desarrollar más rápido que los equipos que tenemos delante. Es un reto enorme, pero el objetivo es sentar bases firmes en la primera mitad del año para acelerar el crecimiento del coche”, expresó Pérez.

Sergio Pérez cerró la pretemporada con enfoque y optimismo, listo para encarar una nueva etapa en su carrera y formar parte del debut de Cadillac en la Fórmula 1.