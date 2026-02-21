Los Diablos visitan al Necaxa en Aguascalientes

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca afrontan una prueba exigente este fin de semana cuando visiten a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro representa un punto clave para ambos conjuntos, que persiguen objetivos distintos, pero igual de urgentes en la clasificación general.

El equipo escarlata, dirigido por Antonio Mohamed, llega a Aguascalientes con paso firme y sin conocer la derrota en lo que va del certamen. La solidez defensiva ha sido uno de los principales sellos del Toluca en el arranque del torneo, situación que le ha permitido mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Con 12 unidades, los mexiquenses ocupan el cuarto lugar general y aspiran a acercarse al liderato conforme avanza el campeonato.

Para los Diablos, este compromiso fuera de casa es una oportunidad para reafirmar su condición de candidato al título y confirmar que su buen momento no depende de la localía. El orden táctico y la experiencia del plantel serán claves para controlar un partido que se anticipa cerrado y disputado.

Del otro lado, el Necaxa busca hacerse fuerte en casa. Los Rayos han tenido un torneo de altibajos y actualmente se sitúan en la novena posición con 9 puntos. Si bien han mostrado capacidad ofensiva, los errores defensivos les han impedido sumar con mayor regularidad, por lo que el duelo ante Toluca aparece como una oportunidad para dar un golpe de autoridad.

El conjunto hidrocálido necesita los tres puntos para meterse de lleno en la zona de clasificación y demostrar que puede competir ante uno de los equipos más consistentes del torneo. La intensidad y el apoyo de su afición serán factores determinantes.

El partido se disputará el sábado 21 de febrero, a las 19:00 horas. La transmisión estará disponible por Azteca 7, el canal de YouTube de Claro Sports y tvaztecadeportes.com.