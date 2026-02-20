Reiteran cierre temporal en el Nevado de Toluca

Toluca, Méx.- La Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reiteró que continúa el cierre temporal del Nevado de Toluca, hasta garantizar la seguridad de los visitantes.

Debido a que en redes sociales se difundió un evento de motos que presuntamente está planeado para el mes de marzo, el organismo subrayó que no está autorizado ningún tipo de evento, mucho menos el ingreso de unidades motorizadas al Xinantécatl, área natural protegida en la que está prohibido acceder con este tipo de unidades.

La dependencia federal informó que el acceso al Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca permanece restringido como parte de las medidas preventivas derivadas de las condiciones climáticas y ambientales que prevalecen en la zona, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir información falsa o convocatorias no autorizadas.

Asimismo, reiteró que el ingreso de vehículos motorizados está prohibido dentro del área natural protegida, ya que estas actividades representan riesgos para la seguridad, además de generar afectaciones al ecosistema. Las autoridades advirtieron que cualquier intento de realizar eventos o ingresar sin autorización podría derivar en sanciones conforme a la normatividad ambiental vigente.