Presentan Social Run & Coffee Metepec, una nueva forma de correr

Metepec, Méx.– Con la intención de fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia social a través del deporte, fue presentado Social Run & Coffee Metepec, un innovador evento que combina la actividad física con un espacio de encuentro comunitario, donde el running y el café se convierten en el pretexto perfecto para compartir.

Esta propuesta arrancará el domingo 1 de marzo y forma parte de un serial que se desarrollará el primer domingo de cada mes, sumando 10 fechas a lo largo del año. Cada edición tendrá una duración aproximada de dos horas, dependiendo del ritmo de los participantes y del tiempo destinado a la convivencia posterior.

“Es un evento pensado para disfrutar sin presión. Puede durar alrededor de dos horas, dependiendo de si vamos más despacio o de cuánto nos quedemos conviviendo con el café. La idea es que todos se sientan cómodos”, explicó David Bautista, creador de la iniciativa.

Social Run & Coffee Metepec contará con rutas de 2, 4 y 7 kilómetros, lo que permite la participación de corredores experimentados, personas que se inician en el running e incluso quienes simplemente buscan activarse de forma recreativa. Todas las fechas se llevarán a cabo en el Parque Ambiental Bicentenario, un espacio emblemático por su entorno natural y condiciones ideales para la práctica deportiva.

El evento no solo apuesta por la activación física, sino también por la motivación constante. Cada fecha incluirá medalla conmemorativa, rifas, café para los participantes (hasta agotar existencias) y premiación económica para los tres primeros lugares generales de la distancia de 7 kilómetros. Además, al cierre del serial se entregará una premiación absoluta, basada en un sistema de puntos acumulados que reconocerá la constancia a lo largo del calendario.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en línea a través del enlace https://mpago.la/1zEj8AS, así como de manera presencial en la Agencia Ford Sánchez Automotriz, facilitando el acceso a todo el público interesado.

El proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec, cuyo coordinador general, Emilio Yamin Faure, subrayó que la promoción del deporte es una prioridad en el municipio, alineada con la visión del alcalde Fernando Flores Fernández.Con Social Run & Coffee Metepec, el municipio suma una propuesta distinta que apuesta por el bienestar integral, demostrando que correr también puede ser sinónimo de comunidad, constancia y buena charla.