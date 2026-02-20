DIF Metepec apoya a sectores vulnerables con entrega de apoyos funcionales

Metepec, Méx.– Con el objetivo de fortalecer la movilidad, autonomía y bienestar de personas en situación de vulnerabilidad, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Metepec llevó a cabo la entrega de sillas de ruedas, bastones y dispositivos funcionales como parte de su programa permanente de asistencia social.

La jornada fue encabezada por la presidenta honorífica del DIF municipal, Iraí Albarrán Segura, quien subrayó que esta labor responde a una tarea constante y sensible que coloca en el centro a las personas que enfrentan mayores necesidades.

“En el DIF Metepec trabajamos todos los días para que ningún metepequense se sienta solo. Cada apoyo que entregamos es una oportunidad para transformar realidades y brindar esperanza”, expresó durante el acto de entrega.

En esta ocasión, se otorgaron 11 aparatos funcionales: nueve sillas de ruedas, una andadera estándar y una andadera tipo grillo. Estos dispositivos representan herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de las y los beneficiarios, al permitirles mayor independencia en sus actividades cotidianas y facilitar su integración en los entornos familiar, escolar y social.Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de un andador tipo grillo a Jaziel, un niño de cinco años, cuyo desarrollo motriz se verá fortalecido gracias a este apoyo. El dispositivo le permitirá estimular su movilidad, avanzar con mayor seguridad y ampliar sus posibilidades de autonomía, impactando de manera directa en su entorno familiar.

La acción forma parte de la política social impulsada por el gobierno municipal que encabeza el alcalde Fernando Flores Fernández, quien ha reiterado que el bienestar de las familias constituye una prioridad de su administración. Bajo el lema “Metepec, ciudad que funciona”, la actual gestión ha reforzado programas enfocados en salud, inclusión y atención a grupos vulnerables.Autoridades municipales destacaron que estos apoyos no solo atienden una necesidad inmediata, sino que representan un paso firme hacia la construcción de una sociedad más solidaria y con igualdad de oportunidades.

A través de acciones permanentes, el Sistema Municipal DIF refrenda su vocación humanista y su compromiso de seguir consolidando un municipio más incluyente, donde la asistencia social se traduzca en resultados tangibles para las familias metepequenses.Con este tipo de iniciativas, el gobierno municipal reafirma su determinación de garantizar que la inclusión deje de ser un ideal y se convierta en una realidad cotidiana para quienes más lo necesitan.