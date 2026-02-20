Ciudades esponja fortalecen la captación de agua: Rodríguez

Atizapán, Méx.- Durante su participación en el 5°Foro de Sostenibilidad”, donde se abordaron los desafíos ambientales que se viven, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas, destacó la política que se lleva en este municipio, un “Atizapán Verde”.

El alcalde reiteró que esta política convierte a Atizapán de Zaragoza, en el primer territorio esponja del país y abre el camino hacia un futuro más seguro, resiliente y digno para todas las familias atizapenses.

Rodríguez Villegas, explicó que convertirse en un territorio esponja es un concepto sencillo pero poderoso, ya que permite que la naturaleza retome su función de captar, filtrar, limpiar y aprovechar cada gota de lluvia. También contempla la recuperación de barrancas y ríos como espacios dignos; la creación de parques infiltrantes que capten el agua en lugar de rechazarla; la reforestación con especies nativas; y la promoción de sistemas de captación pluvial en escuelas, edificios públicos y hogares.

El presidente municipal estuvo acompañado de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, quien dijo que el conocimiento científico, la innovación tecnológica, el diseño de políticas públicas, compromiso social y posicionar la sostenibilidad como un eje transversal para la toma de decisiones en los territorios, las ciudades y los sistemas productivos, es lo que tenemos que llevar a cabo.

La sede del foro fue las instalaciones del Tec de Monterrey, Campus Estado de México, donde el alcalde hizo hincapié en la trascendencia de esta política municipal, ante la necesidad de tomar medidas urgentes para fortalecer la captación de agua en el municipio.