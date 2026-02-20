La participación política de las mujeres en México no es resultado del azar: Siu

Toluca, Méx.- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Arlen Siu Jaime Merlos, asumió la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la entidad (OPPMEM) para el periodo 2026, en el estado de México.

Ante Amalia Pulido Gómez, presidenta saliente del OPPMEM, María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres, diputadas locales, empresarias y empresarios, luego de tomar protesta, refrendó el compromiso institucional de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres mexiquenses.

“La participación política de las mujeres en México no es resultado del azar, sino de una larga historia de organización colectiva y de lucha feminista que ha transformado estructuras excluyentes y ha permitido avanzar hacia una democracia más igualitaria”, señaló.

Jaime Merlos destacó que el Observatorio nace con una misión clara; convertir las estadísticas en realidades, con una visión interseccional e intercultural que permita identificar avances, diagnosticar retos y promover políticas públicas orientadas a la inclusión, la pluralidad y la erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género.Reconoció que se han dado pasos importantes, persisten barreras estructurales que impiden una participación sustantiva.

Y que no basta con la presencia numérica de mujeres en cargos de elección popular, sino que es indispensable reconfigurar los espacios de deliberación para que sus voces influyan de manera decisiva en las políticas públicas.

Señaló la magistrada que uno de los principales retos es combatir la violencia política, en especial la violencia digital, así como prevenir cualquier intento de retroceso en los derechos conquistados.

Mientras que, María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres, afirmó que la violencia política busca silenciar, excluir y frenar la participación de las mujeres y frente a ello, la respuesta de las instituciones debe de ser clara.