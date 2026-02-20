En La Paz, EdoMéx piden refuerzo de seguridad tras ola de homicidios

Por: Aline De La Luz

.Los Reyes, La Paz, EdoMéx.- Los pobladores de La Paz exigen a las autoridades locales mayor seguridad y presencia de policías municipales en las calles, principalmente en Valle de Los Reyes, ante la serie de homicidios registrados.

Tres personas han sido asesinadas en Valle de Los Reyes en esta semana, el hecho más reciente fue un doble homicidio ocurrido durante los últimos minutos del jueves, de acuerdo con la información compartida por las autoridades locales, los hechos ocurrieron entre la Calle 15 y Calle 16, en los límites con el municipio de Nezahualcóyotl.

Al menos hubo diez detonaciones de arma de fuego, que alertaron a los vecinos de la zona, quienes al salir de sus domicilios se encontraron con el cuerpo de un hombre y una mujer tendidos en el asfalto, por lo que pidieron la presencia de los servicios de emergencia y la policía municipal, a su llegada, elementos policiacos de la corporación local y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron el sitio, mientras que los paramédicos confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en el sitio por lo menos se encontraron diez casquillos de arma de fuego. Hasta el momento no hay personas detenidas por los hechos.

A este homicidio doble, se suma el asesinato de un mototaxista, ocurrido hace 3 días en la misma colonia, hecho que ocurrió a plena luz del día y, según información de las autoridades locales, inició tras una discusión.La víctima se encontraba en Avenida Lerma cuando se encontró con un par de sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon de forma directa contra el joven de 30 años por lo menos en cinco ocasiones y murió en el lugar.

A causa de las tres muertes en menos de una semana, y a una serie de movilizaciones armadas en la colonia durante el último mes, registrando la última hace dos semanas en la cual hubo detonaciones de arma de fuego, pero ningún detenido, los vecinos han externado su preocupación y enojo hacia la falta de seguridad.

Habitantes denuncian que no hay presencia de policías municipales de forma regular, lo que ha permitido que aumente la inseguridad y delincuencia en la colonia, por lo que piden a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y a la presidenta municipal, Martha Guerrero, atención ante la ola de inseguridad que mantiene los mantiene alerta.