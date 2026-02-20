Huixquilucan se ha mantenido como el municipio mejor calificado del EdoMéx: Vargas

Huixquilucan, Méx.- El vicecoordinador parlamentario del PAN, el Senador Enrique Vargas del Villar, durante su mensaje en el marco del anuncio del nuevo conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, en Bosque recordó que desde el 2016, Huixquilucan se ha mantenido como el municipio mejor calificado del Estado de México y dentro de los primeros lugares del país con la presidenta Romina Contreras Carrasco.

Vargas del Villar, dijo que este tipo de inversiones son las que deben llegar a nuestro país para generar crecimiento y fuentes de empleo.

“Tenemos diez años caminando juntos y cuando llegué a gobernar en el 2016, Huixquilucan no se escuchan por ningún lado, el metro cuadrado oscilaba apenas entre 16 y 18 mil pesos y hoy en día es de los metros cuadrados más altos del país”, apuntó el Senador mexiquense.

Lo anterior dijo, ha sido posible gracias al trabajo que desde hace 10 años se hace en Huixquilucan que ha permitido elevar la plusvalía, mejorar los servicios públicos e incrementar los niveles de seguridad con el apoyo de patrullas nuevas, elementos capacitados y con equipo, permitiendo que el municipio con el paso del tiempo se haya convertido en el mejor de todo México.

Anunció que “a partir del próximo año se van a blindar por las noches todas las entradas y salidas del municipio con una patrulla y dos elementos en cada una”, esto permitirá reforzar aún más la seguridad y que los habitantes se sientan más seguros de vivir aquí, puntualizó Vargas del Villar.

El municipio de Huixquilucan es el único gobierno en el país -Municipal, Estatal o Federal- que durante diez años ha subido la calificación crediticia, lo que significa que en Huixquilucan sí se saben manejar los recursos públicos, aseguró el Senador mexiquense, quien reiteró que este municipio seguirá creciendo con Acción Nacional.

Por su parte, Marco Salame, presidente del Consejo de Administración de grupo Bosque Real, informó que el conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, es un desarrollo inmobiliario de cuatro torres en 16 mil metros cuadrados, edificado en un entorno de seguridad, innovación y modernidad.