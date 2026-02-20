“Asambleas del Pueblo” buscan solucionar problemas locales: Montoya

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, presidio la “Asamblea del Pueblo”, en la colonia Plan de Ayala 2.a Sección y ante habitantes de esa región, expresó: “Vamos a estar trabajando para llegar a todas las comunidades de nuestro municipio, las asambleas”.

Destacó: “Hoy aquí en Plan de Ayala Segunda Sección, que es una de las colonias que se va a beneficiar con el Mexicable, proyecto emblema, que trabajamos e impulsamos con la Gobernadora del Estado de México, es importante seguir avanzando”.

Acompañado de directoras y directores del Gobierno de Naucalpan, el alcalde y su equipo, durante la Asamblea del Pueblo atendieron a las y los vecinos. Dijo que, con las asambleas se busca solucionar las problemáticas locales de las diferentes comunidades, como servicios públicos, seguridad, infraestructura hidráulica, entre otras.

Montoya Márquez mencionó que, en esta comunidad, existen proyectos para rescatar barrancas y pidió a Servicios Públicos mejorar la avenida principal y las calles que se interconectan para continuar elevando la calidad de vida de las y los vecinos.

“Les pido a nuestros directores que asuman de manera sagrada y con la mayor responsabilidad de nuestras vecinas y vecinos porque aquí venimos a servir y quien no vive para servir, no sirve para vivir”, subrayó.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, expresó a las y los asistentes su interés de mantener contacto directo con las personas para conocer de primera mano las necesidades de las colonias de las que él proviene y forma parte.

“Estas asambleas están pensadas justamente para que nos retroalimentamos y para ir marcando el camino en cuanto a las soluciones, comúnmente no había atenciones, pero para nosotros no basta con que haya atención tiene que haber soluciones”, dijo.

Reiteró que su gobierno trabaja día a día para resolver el deterioro de un municipio que fue olvidado por sus gobernantes y que se verá beneficiado de una forma como nunca.

Con el Mexicable Línea 3 que cambiará la movilidad en Naucalpan al reducir tiempos de traslado en un transporte seguro y amigable con el medio ambiente.

En su oportunidad, uno de los vecinos de Las Huertas 1a Sección, Ismael Reyes, quien acudió a la “Asamblea del Pueblo” a pedir apoyo para concluir el proyecto de la pavimentación de una calle, en la que participan las y los vecinos con mano de obra, resaltó que nunca había visto un ejercicio de gobierno en que el alcalde se acercara directamente con la comunidad.

Este ejercicio de la Asamblea del Pueblo atiende a un promedio de 200 a 250 personas que requieren solicitudes de bacheo, mejoramiento de luminarias, atención en materia hídrica, obras públicas, atenciones del DIF, Ayuntamiento y apoyos diversos.