Cabildo de Toluca ratifica paquete económico de 5 mil 779 mdp para 2026

Toluca, Méx.- El Cabildo de Toluca aprobó un presupuesto de 5 mil 779 millones de pesos para este año que, el alcalde Ricardo Moreno, dijo que este paquete económico pone los recursos públicos al servicio de las familias toluqueñas, con el objetivo de transformar la capital mexiquense en un entorno donde el progreso se refleje en mejores servicios y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes.

El alcalde resaltó que el documento cumple estrictamente con la Ley de Disciplina Financiera, lo que significa que no habrá gastos innecesarios ni contrataciones excesivas de personal.

El edil, aseguró que la administración mantendrá un control estricto sobre el Capítulo 1000, al mantener un control riguroso sobre la nómina y los gastos operativos.

Así, el Gobierno municipal asegura recursos suficientes para atender lo que realmente importa, mejorar el suministro de agua potable, rehabilitar las calles y fortalecer la seguridad en las delegaciones y colonias.

Y que un logro histórico fue el anuncio de que Toluca liquidará por completo la deuda de 600 millones de pesos heredada con el ISSEMyM, al sanear estas cuentas, el municipio libera recursos que antes se destinaban a pagar intereses, permitiendo que ahora se inviertan directamente en servicios públicos.

Para la protección de la población, el presupuesto refuerza los avances logrados en la reducción de delitos durante el cierre de 2025, por lo que este año, la Policía Municipal recibirá 30 patrullas nuevas equipadas con tecnología de última generación, que incluyen cámaras de reconocimiento facial y lectores de placas que se instalarán en puntos estratégicos.

También, se sumarán dos unidades móviles de videovigilancia C4 y los agentes portarán cámaras corporales en sus uniformes, una medida para asegurar que su trato hacia la población sea siempre honesto, respetuoso y transparente.

El cuerpo colegiado también dio luz verde a los cierres correspondientes al 31 de diciembre de 2025 específicamente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Programa Gasto de Inversión para el Desarrollo del Estado de México (GIDEM) y del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), así como el Tabulador Definitivo de Sueldos que rigió durante el periodo 2025 y aprobaron las acciones del FORTAMUN programadas para el ejercicio 2026.