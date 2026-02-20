Gobierno de Huixquilucan celebrará el 21 de marzo las “Bodas 2026”.

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, invitó a las parejas huixquiluquenses que deseen contraer nupcias, por la vía civil, a inscribirse de manera gratuita al programa “Bodas 2026”.

Dicho evento se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo, en el Auditorio Municipal, ubicado en la comunidad de San Juan Bautista

Dijo que “Bodas 2026”, tiene el fin de que la población cuente con certidumbre jurídica y cuenten con un reconocimiento legal de su estado civil.

En el marco del mes del Amor y la Amistad, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, invitó a las parejas huixquiluquenses a inscribirse a este programa que, además de representar un ahorro económico, consolida la unión familiar.

Contreras Carrasco, recordó que “desde hace más de 10 años, llevamos a cabo estos matrimonios de manera totalmente gratuita para avanzar en la construcción de familias fuertes y unidas en Huixquilucan, pues casarse por la vía legal, trae diversos beneficios como herencias, seguridad social, facilidades fiscales, permisos laborales, entre otros”, destacó.

Agregó que los interesados en formar parte de las “Bodas 2026”, deberán realizar su inscripción previa en la Oficina del Registro Civil más cercana y presentar la siguiente documentación: acta de nacimiento certificada, clave CURP, copia de identificación oficial, INE, solicitud de matrimonio y convenio por el cual se casan “sociedad conyugal o separación de bienes”.

Además, para ayudar a otras mujeres a cumplir su sueño de vestirse de blanco en una fecha tan especial y sean parte de una gran historia de amor, la presidenta municipal, informó que está abierta una campaña para la donación de vestidos de novia y así hacer felices a las que contraerán nupcias el próximo 21 de marzo.

Por ello, Romina Contreras Carrasco, invitó a quienes todavía no cuentan con un vestido de novia a agendar una cita en la Dirección General de Servicios Ciudadanos de Huixquilucan para probarse uno de los que fueron donados.

“Esta campaña de donación de vestidos de novias se lanza cada año, lo que buscamos es que todas las mujeres que cuenten con su vestido en buen estado le ayuden a cumplir su sueño de llegar de blanco a quienes contraerán nupcias el próximo 21 de marzo”, expresó la presidenta municipal.

El Gobierno de Huixquilucan reitera la invitación para las parejas que deseen participar en las “Bodas 2026”, para mayor información, se pueden comunicar al número telefónico 55 52913314 ext. 2602 de la Dirección General de Servicios Ciudadanos.