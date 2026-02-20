Alcaldesa Ana Muñiz reapertura vialidades principales en San Mateo Atenco

Por: Aline De La Luz

San Mateo Atenco Méx. – Luego de recorrer 1.8 kilómetros de camino de la ahora reparada Avenida Benito Juárez, en medio de porras y apoyo por parte de toda la población del municipio de San Mateo Atenco, representando a la Gobernadora Delfina Gómez, el Mtro. Joel González Toral, Director de junta de caminos, dio apertura al evento, catalogado a este año como el año de las reparaciones de calles y carreteras que han atendido, gobiernos locales y estatales, destacando es de las zonas más importantes del comercio del municipio Atenquense gracias al gobierno de Morena, reconociendo la participación de su equipo de trabajo y extendió una invitación a cuidar las calles y ciclovías para que dure muchos años extendiendo una felicitación a la alcaldesa.

La Maestra Ana Muñiz de manera muy emotiva, agradeció a todo su equipo de trabajo, a la población de San Mateo Atenco que hicieron posible que hoy se entregara la obra de Avenida Benito Juárez prometida, agradeció a los jóvenes presentes quienes han apoyado su gobierno, señalando que a pesar de la adversidad se pudo lograr con el apoyo de la gestión económica y presupuesto para seguir cumpliendo todo lo que se prometió en campaña, por parte del Gobierno Estatal.

Finalizó el evento comprometiéndose a realizar más obras en el municipio, prometiendo un San Mateo Atenco limpio, seguro, ordenado y restaurado, aunado a una porra hacia su gobierno “Unidos Sí”, apoyada con la presencia de su familia, medios de comunicación y la participación del mariachi “Imperial”, “El mariachi de la presidenta” y del Ballet Folclórico del Centro Cultura Atenquense y ofreciendo una comida a los asistentes.