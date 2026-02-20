Alcalde de Tlalnepantla inaugura los XLVIII Eventos del Magisterio 2026

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal Raciel Pérez Cruz, encabezó la inauguración de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos del Magisterio 2026, y ahí, el alcalde ratificó su compromiso con la excelencia educativa y el desarrollo integral de los docentes.

Dijo que en un esfuerzo conjunto por fortalecer los lazos institucionales y promover el desarrollo integral de los educadores, en coordinación con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), se fomenta el deporte y la cultura como pilares de la unidad sindical.

Bajo el lema “Centenario de la Fraternidad y Unidad Sindical”, se puso en marcha en el Auditorio de la Facultad de Estudios Superiores (FES), Iztacala, reafirmó el compromiso del gobierno municipal con la promoción de espacios que enaltezcan la labor docente y el espíritu de colaboración.

Durante la ceremonia, el presidente Raciel Pérez Cruz destacó que la cultura y el deporte son pilares fundamentales para el tejido social.

Señaló que la administración de Tlalnepantla trabaja arduamente en favor de una educación de calidad, y reconoció que el bienestar de maestras y maestros se traduce directamente en una mejor formación para la juventud del municipio.

Pérez Cruz, realizó la declaratoria inaugural, de este evento y resaltó que la cultura de una nación reside genuinamente en el corazón y el alma de su pueblo.

Con el encendido del pebetero, símbolo de la sana competición y el esfuerzo constante de los trabajadores de la educación, el evento sirvió como plataforma para la expresión artística de diversas disciplinas, dando un testimonio de la unidad que prevalece en el magisterio estatal.

Finalmente, el alcalde comentó que la actual administración reitera su disposición de seguir colaborando de la mano con las instituciones educativas y sindicales para asegurar que el municipio se mantenga como un referente de apoyo a la formación humana y profesional de sus docentes.