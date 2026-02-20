Entrega Azucena Cisneros vialidad que beneficia a más de 12 mil habitantes de Ecatepec

Ecatepec, Méx. – Con la participación coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de la avenida Tecnológico y su continuación Maravillas, obra que abarca 2.5 kilómetros lineales y requirió una inversión de 40 millones de pesos. La vialidad, que atraviesa varias comunidades y conecta las avenidas Central y R1, beneficia directamente a más de 12 mil habitantes y de manera indirecta a más de 45 mil personas que circulan por la zona.

Durante el corte del listón inaugural, la presidenta municipal destacó la relevancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno: “Hoy estamos en comunión, cerrando filas el gobierno federal, el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Esta obra es sólo un botón de muestra de lo que se puede lograr con trabajo conjunto”, afirmó.

Posteriormente, Cisneros Coss recorrió la avenida acompañada de vecinos de colonias como Valle de Aragón, Jardines del Tepeyac, Valle de Anáhuac, Zapata y Valle de Guadalupe. La vialidad no sólo cuenta con nueva carpeta asfáltica, sino también con iluminación moderna y un mural pintado sobre el pavimento que lleva la leyenda “Ecatepec Amor y Paz”.

Habitantes de la zona destacaron la necesidad histórica de la obra. “La avenida tiene más de 30 años y nunca había sido repavimentada en su totalidad; estaba en pésimas condiciones”, mencionaron varios colonos, quienes ahora podrán transitar con mayor seguridad y comodidad.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, precisó que de los 2.5 kilómetros repavimentados, 1.8 correspondieron al gobierno municipal y 700 metros al estatal. La vialidad forma parte de los 30 kilómetros de Senderos Seguros que construirá el gobierno federal en Ecatepec, reforzando la movilidad y seguridad peatonal en la localidad. Además, la ruta pasa por espacios educativos, recreativos y de salud, como el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), ampliando el impacto social de la obra.

Antes de este evento, la alcaldesa también inauguró las calles Privada de Álamos, Segunda Cerrada de Álamos y Tercera Cerrada de Álamos, en la colonia Ejidos de San Cristóbal, construidas con concreto hidráulico mediante el programa “Cimientos de Esperanza”, en el que los vecinos aportan la mano de obra y el gobierno municipal los materiales.

Leylani Arroyo, habitante de la zona, agradeció el esfuerzo de la administración municipal: “Esta obra es un ejemplo claro del compromiso de la alcaldesa y su equipo con nuestra comunidad. No solo mejora nuestra calidad de vida, sino que impulsa el desarrollo de nuestras familias”, expresó.

Con estas acciones, la administración de Cisneros Coss busca reforzar la infraestructura urbana en Ecatepec y consolidar la colaboración intergubernamental en beneficio de los habitantes.