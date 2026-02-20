Presidenta Claudia Sheinbaum reporta avances en seguridad y obras ferroviarias en México

Por: Aline De La Luz

Guanajuato, Méx. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevó a cabo la mañanera en el Estado de Irapuato, Guanajuato, donde abordó temas de seguridad enfocados en este Estado, con apoyo y presencia de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, así como del Secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, quienes abordaron cifras puntuales de la disminución significativa de delitos de alto impacto en el Estado, se realizaron varios operativos simultáneos, en donde elementos del Gabinete de Seguridad y el CNI detuvieron a 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, ataques armados y homicidios.

Entre los detenidos destacan: José Francisco “N” (a) “Alfa 1”, líder de la célula delictiva responsable del ataque a un bar en Querétaro y ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades; Sandra “N”, (a) “La Patrona”, enlace operativo y líder de célula, vinculada con la compra y venta de droga, así como de 4 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima; entre los detenidos se encuentra Moisés “N” (a) “Moy”, quien es líder de células delictivas y autor material del ataque armado, ocurrido el 25 de enero de 2026, en Loma de Flores, Salamanca; Christian Alejandro “N”, generador de violencia, jefe de célula de una organización delictiva, responsable de la distribución de droga, secuestros, homicidios y cobro de piso, entre otras detenciones más.

Continuando con la seguridad, el secretario García Harfuch, desmintió que haya un operativo abierto de agentes del FBI en territorio mexicano. “En cuanto vimos la noticia de un medio que apuntaba una línea de investigación en México, es negativo, se corroboró directamente del FBI y negaron que hubiera una investigación en Sonora”, aclaró.

Por otra parte, el equipo de la Gobernadora de Guanajuato presentó los siguientes detalles sobre la construcción del tren Querétaro-Irapuato, en el que se prevé un volumen de 50 mil pasajeros diarios para la ruta Ciudad de México – Irapuato. Se contemplan rutas como Querétaro – Irapuato (108 km) y Ciudad de México – Irapuato (334 km).

Además, la Presidenta de México aclaró que su propuesta de ley para reducción de pensiones “doradas” no afectará a exintegrantes de las Fuerzas Armadas en México. “La ley aplica para reducir las pensiones millonarias a funcionarios públicos de confianza”, mencionó.

En cuanto a los avances de desapariciones, la secretaria de gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, mencionó que en las próximas conferencias presentará avances del trabajo en conjunto del gobierno federal, colectivos de búsqueda y autoridades estatales en materia de desapariciones.

En temas internacionales, luego de casi dos años de ruptura diplomática entre Perú y México a raíz de la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, la mandataria mexicana declaró que espera mejorar la relación diplomática con el país Inca, luego del nombramiento de José María Balcázar como nuevo presidente.