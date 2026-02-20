Detienen a objetivo prioritario de “Los 300” en operación “Restitución”

Toluca, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Óscar “N”, por su probable participación en el delito de extorsión, y quien era considerado un objetivo en el marco de la Operación “Restitución”.

Este sujeto, formaba parte de un grupo autodenominado “Los 300”, y de acuerdo a las pesquisas iniciadas por el Agente del Ministerio Público, los hechos por los que es investigado ocurrieron el 29 de marzo de 2024, la víctima se encontraba en un puesto ambulante ubicado en la colonia Héroes Ecatepec, momento en el que el hoy investigado arribó a dicho lugar a bordo de una camioneta en compañía de otros tres sujetos.

En ese instante arribó otro grupo de aproximadamente 20 sujetos a bordo de varias motocicletas, todos estos, integrantes del grupo conocido como “Los 300”, quienes se acercan al puesto de la víctima y le exigen la cantidad de 500 pesos a la semana para dejarlo seguir realizando sus actividades comerciales.

Además, Óscar “N” lo amenaza diciéndole que en caso de no pagar “lo desalojarían de su casa porque con algo tenía que pagar”.

Al negarse al pago de esta cuota, uno de los sujetos saca un arma de fuego y amenaza con ella a un acompañante de la víctima, por lo que entrega la cantidad de dinero que le exigían, por lo que el hoy investigado y los supuestos integrantes de “Los 300” se retiran del lugar.

Al tener conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició las pesquisas que permitieron identificar a Óscar “N” como posible partícipe de este hecho delictivo, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente que permitió la detención de este sujeto.

Una vez detenido, fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica. Debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe mencionar que la Fiscalía del Estado de México ha llevado a cabo la detención de los principales objetivos de esta organización criminal autodenominado “Sindicato Los 300” y/o “Unión 300”, quienes se encuentran investigados por su probable participación en diversos hechos delictivos, entre ellos Luis Alfaro “N” alias “Conejo”, su hijo Edwin Israel “N” alias “Conejito”, Jorge “N”, Alberto “N” y Luis Alberto “N”, entre otros.

Desde la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la entidad, de la FISCALÍA EDOMEX, en abril de 2025 y a la fecha, han sido iniciados 3 mil 964 expedientes de investigación por este delito o delitos contra la propiedad y se han asegurado 1,594 inmuebles, de los cuales, 905 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

El municipio de Ecatepec concentra el 29 por ciento de las denuncias iniciadas en este periodo, con un total de 1,087 expedientes, que han permitido el aseguramiento de 292 inmuebles y la detención de 56 personas, 2 de ellas identificadas como objetivos prioritarios de la FISCALÍA EDOMÉX por tratarse de líderes de organizaciones sociales con fachada de sindicato, dedicados a la comisión de diversos delitos.

En el caso específico de la colonia Los Héroes, en este mismo periodo abril de 2025 a febrero de 2026, fueron iniciados 117 expedientes de investigación, se aseguraron 66 inmuebles y han sido detenidas cuatro personas.

Destaca que el 12 de septiembre de 2025, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría Federal y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad del Estado de México se ejecutaron acciones operativas simultáneas en la Colonia Héroes Ecatepec, Primera Sección, lo cual derivó en el aseguramiento de 59 inmuebles destinados a casa habitación.