CODHEM atiende quejas por violencia escolar y refuerza acciones preventivas

Toluca, Méx.– A través de la recepción y atención inmediata de quejas por violencia escolar y acoso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) contribuye a la prevención y atención integral del acoso escolar, al constituir una barrera para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En este contexto, la CODHEM informó que, de las 600 quejas recibidas en 2025 contra el sector educativo, 59 estuvieron relacionadas con presuntos casos de acoso escolar, lo que representa aproximadamente el 9.8% del total de inconformidades en dicho sector.

Los principales motivos señalados fueron: vulneración al Derecho a la educación, particularmente al Derecho a una educación libre de violencia (43 casos); al Derecho a recibir educación en igualdad de trato y condiciones (7 casos); y al Derecho a la adecuada supervisión de la educación impartida por particulares (2 casos).

En lo que va de 2026, se han radicado tres quejas por presunto acoso escolar, todas relacionadas con la posible vulneración al Derecho a una educación libre de violencia.

El acoso escolar es un comportamiento agresivo, intencional y reiterado que se desarrolla entre pares en el ámbito educativo, caracterizado por un desequilibrio de poder real o percibido, y vulnera derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este fenómeno no se limita al contacto físico, sino que puede manifestarse mediante maltrato verbal, exclusión, discriminación, amenazas, hostigamiento y ciberacoso a través de plataformas digitales.

De acuerdo con encuestas nacionales recientes del INEGI sobre violencia y convivencia escolar, alrededor del 28% de estudiantes adolescentes han reportado haber experimentado alguna forma de violencia o acoso en el entorno escolar en el último año.

Asimismo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han señalado que el acoso escolar se asocia con un mayor riesgo de afectaciones a la salud mental, incluyendo ansiedad, depresión e ideación suicida, lo que subraya la necesidad de intervenir de manera oportuna y preventiva.

Las consecuencias pueden generar impactos significativos en el bienestar emocional y académico si no se atienden de forma temprana, afectando la autoestima, la convivencia y la permanencia escolar.

De acuerdo con las guías vigentes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México y organismos como UNICEF, las acciones clave incluyen la capacitación del personal docente para la detección temprana de señales de alerta, la implementación de mecanismos de denuncia confidenciales y el fortalecimiento de la comunicación con las familias.

En el ámbito de sus atribuciones, la CODHEM realiza acciones permanentes de prevención, capacitación y supervisión, y puede emitir medidas precautorias o recomendaciones cuando advierte posibles omisiones o actuaciones que vulneren derechos humanos en entornos escolares.

En lo que va del año se han llevado a cabo 66 acciones de capacitación dirigidas al sector educativo, beneficiando a 3,141 personas.

La CODHEM reitera su compromiso con la construcción de una cultura de paz y prevención integral de la violencia escolar, promoviendo entornos seguros desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, reconociendo que niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar situaciones diferenciadas de vulnerabilidad por razones de género, discapacidad, origen étnico u otras condiciones.

La prevención del acoso escolar es una responsabilidad compartida entre autoridades educativas, familias y comunidad escolar.

La Comisión continuará fortaleciendo acciones de orientación, acompañamiento y supervisión para que las escuelas sean espacios protectores de derechos y de sana convivencia.