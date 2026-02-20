Policía de La Paz fue detenida en Nezahualcóyotl por extorsión

Nezahualcóyotl, Méx.- Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, adscritos al Sector Maravillas, detuvieron a Lucía “N”, de 34 años, quien fue señalada como probable responsable del delito de extorsión.

Los oficiales fueron alertados por la víctima que solicitó auxilio, indicando que la mujer la había extorsionado exigiéndole más de $150,000 pesos, a cambio de no causarle daño a ella ni a su familia, haciendo referencia a un supuesto vínculo con un grupo delictivo.

Ante ello, la presunta responsable manifestó ser Policía Municipal, informando que únicamente se encontraba apoyando a su amiga, en un tema de extorsión. Sin embargo, la víctima la señaló de manera directa como la persona que la estaba extorsionando, precisando además que la ahora detenida es Policía Municipal de La Paz.

Al realizarle una revisión preventiva, los oficiales le encontraron $3,500 pesos en efectivo, los cuales fueron reconocidos por la afectada como parte del dinero previamente entregado producto de la extorsión.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, a fin de que se determine su situación legal.