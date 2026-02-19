Zinacantepec se activará con macro clase de zumba por el Amor y la Amistad

Zinacantepec, Méx.– Con el objetivo de fomentar la activación física, la convivencia social y el bienestar comunitario, el Ayuntamiento de Zinacantepec, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDEZ), llevará a cabo una Macro Clase de Zumba con motivo del mes del Amor y la Amistad, evento que promete reunir a cientos de personas en un ambiente lleno de energía, música y diversión.

La cita será el sábado 21 de febrero en el Parque Colibrí, uno de los espacios públicos más representativos del municipio, donde desde temprana hora comenzará la jornada. De acuerdo con la convocatoria, las inscripciones se realizarán a partir de las 8:00 de la mañana, mientras que la clase dará inicio en punto de las 8:30 horas, permitiendo que las y los asistentes disfruten de una mañana activa al aire libre.

La actividad está dirigida a personas de todas las edades y no requiere experiencia previa en zumba, ya que el principal objetivo es promover el movimiento, la salud y la integración familiar. Autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos forman parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social mediante el deporte y la recreación.

Además del componente deportivo, la macro clase contará con un ambiente festivo, ideal para compartir con familia y amigos, reforzando valores como la amistad, la convivencia y el trabajo en equipo. Como incentivo adicional, se realizará una rifa de regalos entre las y los participantes, lo que añade un elemento lúdico a la jornada y motiva la asistencia ciudadana.

Uno de los aspectos más relevantes del evento es que será totalmente gratuito, reafirmando el compromiso del gobierno municipal por acercar actividades físicas y recreativas a toda la población, sin distinción alguna.

Con música, ritmo y entusiasmo, Zinacantepec se prepara para vivir una mañana diferente, donde el ejercicio se convertirá en una celebración colectiva. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse, llevar ropa cómoda y muchas ganas de moverse, y así disfrutar de una experiencia que combina salud, alegría y comunidad.