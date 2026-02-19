El estadio Cuauhtémoc albergará amistoso entre México y Ghana rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México.- El estadio Cuauhtémoc de Puebla se integrará de lleno al ambiente mundialista al ser confirmado como sede del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Ghana, programado para el próximo 22 de mayo, encuentro que marcará el inicio de la fase final de preparación del Tricolor de cara a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, explicó que la elección de Puebla responde a una solicitud expresa del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien buscaba sedes con condiciones similares a la altitud de la Ciudad de México. “Sólo jugaremos dos partidos en México previo al Mundial. Puebla es una sede idónea por su cercanía y altura, y este partido será clave para visualizar a los jugadores antes de la Copa del Mundo”, señaló el directivo.

Sisniega reconoció además que estos encuentros en territorio nacional forman parte de una estrategia para recomponer la relación entre la afición y la selección, luego de episodios recientes de inconformidad en las gradas. “Sabemos que la relación ha sido turbulenta, no hay que esconderlo. Contar con el público mexicano puede ser un factor determinante rumbo al Mundial”, admitió.

El inmueble poblano, con 57 años de historia, se encuentra actualmente en proceso de remodelación, resultado de una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y el club Puebla. Entre los recuerdos más emblemáticos del estadio destaca el duelo entre la Argentina de Diego Armando Maradona e Italia durante el Mundial de 1986.

No obstante, las obras han generado polémica debido a las condiciones del terreno de juego, que han provocado lesiones a futbolistas como la francesa Faustine Valerie, del Toluca, y Amaury García, de Cruz Azul. Incluso, recientemente se observaron zonas parchadas que afectaban el bote del balón.

Pese a ello, el Cuauhtémoc fue elegido para albergar uno de los tres partidos finales de preparación del Tricolor. Tras el duelo ante Ghana, México enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de California y cerrará su preparación el 4 de junio ante Serbia, con sede aún por definir en el país.

Para Javier Aguirre, esta etapa será clave. “Es la más importante. Ya tendremos la base del equipo y será momento de afinar detalles. Jugar en Puebla y ante un rival de esta envergadura es un gran examen”, afirmó el estratega, con la mira puesta en el debut mundialista del 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.