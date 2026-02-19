Con oro en velocidad femenil, México inicia el Panamericano de Pista Santiago 2026

Santiago.- México tuvo un inicio sobresaliente en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, que se celebra en Chile, al obtener la primera medalla de oro durante la jornada de competencias disputada en el Velódromo de Peñalolén.

La hazaña se logró en la prueba de velocidad por equipos femenil, donde Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno superaron a las colombianas Juliana Gaviria, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado al registrar un tiempo de 47.162 segundos, mientras que Colombia se quedó con la plata al marcar 48.456 segundos.

Cabe destacar que, para este resultado, en las rondas de clasificación también participó la mexicana Jessica Salazar. Por su parte, Estados Unidos consiguió el tercer sitio con un registro de 48.176 segundos.

En la rama varonil, el equipo de velocidad integrado por Ridley Naim Malo, Ismael Verdugo y Jafet López obtuvo el cuarto lugar, tras registrar un tiempo de 44.061 segundos, en duelo ante Trinidad y Tobago, que se quedó con el bronce con 44.028 segundos. Canadá se llevó el primer lugar (43.372) y Colombia la plata (43.445).

En otras pruebas con participación nacional, en el scratch femenil Sofía Arreola Navarro consiguió el quinto lugar continental. Asimismo, en la persecución por equipos femenil, con la participación de Yareli Acevedo, Sofía Arreola, María Fernanda Figueroa y Anet Barrera, el conjunto mexicano avanzó a la primera ronda al ubicarse en el segundo sitio de la clasificación con un tiempo de 4:27.134.

Por su parte, en la persecución por equipos varonil participaron Fernando Nava, Ricardo Peña, Ignacio Prado y Sebastián Ruiz, quienes registraron un tiempo de 3:57.392, en la prueba donde Canadá marcó 3:52.829 en el heat 4.

Este 19 de febrero la acción mexicana continuará con Daniela Gaxiola, María José Vizcaíno y Yuli Verdugo en la velocidad individual; Jafet López en el keirin varonil; el equipo de persecución por equipos femenil; y Fernando Nava en el scratch varonil.

El principal objetivo será la obtención de puntos para el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), dentro de un evento que forma parte del proceso rumbo al ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.