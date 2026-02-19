Sedena designará al encargado de la Unidad de Contrainteligencia

Desde Puebla

El titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla Félix Pallares Miranda, adelantó que la Defensa Nacional nombrará al encargado de la Unidad de Contrainteligencia; área de nueva creación.

Asimismo, indicó que comprarán más drones, debido a que cuentan con ocho y fueron fundamentales, para detener a los presuntos responsables del asesinato de los jóvenes en Angelópolis.

Finalmente, señaló que está en las manos de la Fiscalía General del Estado la investigación del asesinato del joven de 20 años en un templo de San Baltazar Tetela.