Puebla, sede del partido México – Ghana: Choco Parra

Desde Puebla

El coordinador de gabinete, José Luis García Parra informó que Puebla será sede del partido de preparación México – Ghana.

En conferencia de prensa, indicó que el partido se realizará en el estadio Cuauhtémoc el próximo 22 de mayo.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que implementarán un operativo de seguridad especial, para garantizar la integridad de los asistentes.

Sumado a ello, se realizará una estrategia turística, para promover el estado.