Farmacéutica canadiense refuerza su apuesta por México con inversión y generación de empleo

19 febrero, 2026

*La estima generar una derrama económica superior a $850 millones de pesos y un aumento histórico de la producción en su planta de medicamentos en la Ciudad de México.

Ciudad de México.– Apotex fortalece su compromiso de largo plazo con México al estimar que, para este año, generará una derrama económica superior a $850 millones de pesos y alcanzará el récord máximo de producción de medicamentos en su planta ubicada en la Ciudad de México, como parte de su modelo de manufactura integrada entre México y Canadá.

“A punto de celebrar los primeros 30 años de presencia en México, este año fiscal vamos a hacer historia al rebasar los 74 millones de unidades producidas en nuestro sitio industrial en Iztacalco, en la Ciudad de México. Esto significa que entregaremos más medicinas que nunca antes, producidas por manos mexicanas, con calidad canadiense, en beneficio de millones de pacientes en México y otros nueve países de Latinoamérica”, anunció André Soresini, vicepresidente de Apotex Latinoamérica.

Apotex, líder farmacéutica en Canadá, opera en más de 70 países y fabrica más de 25 mil millones de dosis al año, con estrictos estándares internacionales de calidad. Desde su llegada a México en 1996, ha incorporado más de 80 opciones terapéuticas y hoy es una de las tres principales empresas de genéricos del país. Su planta de producto terminado en la capital mexicana desempeña un papel estratégico dentro de una red global integrada por nueve plantas de manufactura y centros de distribución en Canadá, Estados Unidos, México e India, lo que garantiza la seguridad de suministro, la continuidad operativa y una alta confiabilidad para la región.

Como actor relevante en el sistema de salud nacional, Apotex es proveedor de medicamentos para el sector público de salud, con tratamientos para las enfermedades que más afectan a la población mexicana, como la diabetes, las cardiopatías, el cáncer y las enfermedades del sistema nervioso central. También abastece a las principales cadenas de farmacias y tiendas de conveniencia del país, reforzando su papel como aliado para ampliar el acceso a tratamientos seguros, eficaces y de calidad. Su oferta terapéutica también incluye alternativas para atender afecciones cotidianas que las personas pueden enfrentar en el autocuidado de su salud, como deshidratación, estreñimiento, dolor muscular y cólicos menstruales.

Como parte de su crecimiento sostenido en el país, Apotex genera actualmente más de 500 empleos en México, de los cuales el 60 % son ocupados por mujeres, lo que impulsa el desarrollo económico, la participación inclusiva y el fortalecimiento del talento industrial nacional.

“México es un país estratégico para nuestro crecimiento y se mantiene como una prioridad en nuestra misión de ampliar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Nuestra inversión y expansión productiva reflejan la confianza que tenemos en el talento, la capacidad industrial y el potencial del país”, agregó Soresini, quien lidera la filial latinoamericana desde finales de 2024.

La inversión anunciada para el periodo de abril de 2026 a marzo de 2027 (año fiscal 2027) fortalecerá aún más la capacidad nacional de producción de genéricos de calidad internacional y contribuirá a la resiliencia del sistema de salud, al asegurar un suministro oportuno de tratamientos esenciales en México y Latinoamérica.

En este contexto, Apotex reafirma su visión global de ser una fuerza que impulsa la salud, promoviendo el bienestar de las y los pacientes mediante inversión sostenida, crecimiento industrial, manufactura cercana a los mercados y un firme compromiso con México, su gente y su desarrollo.