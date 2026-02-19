Policía de Metepec refuerza la prevención con pláticas para estudiantes y vecinos

Metepec, Méx.- En un esfuerzo permanente por fortalecer la seguridad comunitaria y promover la cultura de la prevención, la Policía de Metepec continúa llevando a cabo pláticas de proximidad social dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia, así como a vecinos de diferentes barrios y colonias. Estas charlas tienen como objetivo principal impulsar la prevención del delito, ampliar el conocimiento sobre riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y ofrecer herramientas para la toma de decisiones responsables.

El programa de pláticas forma parte de una estrategia más amplia de la corporación enfocada en la seguridad integral y la cercanía con la comunidad. La policía municipal ha estructurado estas acciones con la finalidad de prevenir conductas antisociales y promover entornos más seguros, especialmente entre los sectores más vulnerables como adolescentes y jóvenes.

Según documentos oficiales de los planes municipales de desarrollo, estas actividades de orientación social forman parte de un conjunto de acciones diseñadas para empoderar a la ciudadanía con información que fomente la corresponsabilidad en materia de seguridad.

Las sesiones abordan tópicos clave como: Seguridad personal en espacios escolares y comunitarios. Prevención de adicciones y esclarecimiento sobre los riesgos de las sustancias psicoactivas. Estrategias para identificar y denunciar situaciones de riesgo o posibles delitos.

La policía municipal enfatiza que la prevención empieza con información y cercanía, un enfoque que busca estrechar los lazos entre las fuerzas de seguridad y los habitantes para construir una cultura de confianza y colaboración.

Para quienes deseen que estas pláticas se impartan en sus escuelas o comunidades, la Policía Municipal pone a disposición de la ciudadanía los siguientes números de contacto, a fin de coordinar fechas y temas de interés: 722 208 48 57 o al 722 208 48 58.

Con estas iniciativas, la corporación reafirma su compromiso por prevenir el delito desde la base social y garantizar la integridad y bienestar de la población metepequense.