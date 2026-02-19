Aprueba Cabildo de Atizapán Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026

Atizapán, Méx.-Durante la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó por mayoría el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, por un monto total de 4 mil 377 millones 684 mil 902.19 pesos, recursos que se destinarán a fortalecer la infraestructura municipal, la seguridad pública, los servicios públicos y los programas sociales en beneficio de las y los atizapenses.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, destacó la importancia de esta sesión en la que de manera conjunta se define la aplicación de los recursos municipales para el presente año.

“Hoy tomamos la decisión de cómo vamos a aplicar los recursos del municipio, buscando en todo momento que llegue a todos los rincones de nuestro querido Atizapán y, por supuesto, que sigamos elevando la calidad de vida de las y los atizapenses”, afirmó el alcalde.

Integrantes del Cabildo de las distintas fuerzas políticas, reconocieron que el presupuesto 2026 da respuesta a las principales demandas ciudadanas y prevé dar continuidad a las acciones que han permitido que Atizapán de Zaragoza siga creciendo y manteniéndose como un municipio innovador, con programas que impactan de manera directa en la población.