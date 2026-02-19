Entregan testamento a más de 550 familias de Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Como parte de la campaña “Heredando Amor 2025”, más de 550 familias de Chimalhuacán recibieron su testamento por parte de la Notaría Pública No. 23 del Estado de México. El evento, organizado en coordinación con la Dirección Jurídica y Consultiva del municipio, tiene el objetivo de brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias.

En el Centro Cultural Oaxaqueño, la presidenta de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, destacó que cada documento representa la culminación de una decisión responsable tomada meses atrás. “No venimos solo a entregar un papel, venimos a formalizar un acto de responsabilidad y previsión”, expresó. Asimismo, afirmó que ordenar el patrimonio permite blindar la unidad familiar, evitar conflictos futuros y garantizar que la voluntad de cada persona sea respetada.

Por su parte, la maestra Flor Alejandra Kiwan Altamirano, titular de la Notaría 23, reconoció la responsabilidad de quienes participaron y afirmó que “un testamento es un hábito de previsión que evita problemas y da tranquilidad a las familias”. E indicó que promover este instrumento jurídico fortalece la cultura de la legalidad y ofrece certeza a las generaciones futuras.

Asimismo, explicó que a través del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y el notariado se logró facilitar el acceso a este trámite, estableciendo un costo preferencial de mil pesos para personas adultas mayores y de dos mil pesos para el público en general, además de brindar asesoría gratuita durante las jornadas del “Mes del Testamento”.

Entre las beneficiarias se encuentra Sara Mendoza, vecina de Villas de San Agustín Atlapulco, quien decidió realizar el trámite pensando en sus hijos: “No tenemos la vida comprada y queremos dejarles algo seguro”. La señora Sara ahora se siente mejor y en paz al saber que su patrimonio quedará protegido.

Además, compartió que heredó el terreno donde actualmente vive y que, junto con su esposo, construyó su vivienda con años de esfuerzo: “El terreno me lo dio mi papá, pero nosotros construimos, es el esfuerzo de nuestros antepasados y ahora les toca a ellos (sus hijos) conservarlo”.

La campaña “Heredando Amor” se realiza de manera anual con el propósito de fomentar la cultura testamentaria en el municipio. Este tipo de acciones contribuye a prevenir disputas legales, proteger el esfuerzo de generaciones y brindar certeza jurídica a las familias, lo que impacta directamente en su estabilidad y bienestar.