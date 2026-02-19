Despliegan jornada de vacunación contra el sarampión en sedes del SMSEM

Toluca, Méx.- La Jornada de Vacunación contra el Sarampión dirigida al magisterio mexiquense se encuentra en marcha en distintas regiones del estado, como parte de la estrategia preventiva impulsada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la Secretaría de Salud, con la participación del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

Desde el 17 y hasta el 24 de febrero, maestras y maestros de entre 20 y 49 años podrán acudir a los módulos instalados en las Casas Sindicales de las 14 regiones, así como en la Unidad Deportiva del Valle de México, espacios que fueron puestos a disposición para facilitar el acceso al biológico y acercar el servicio directamente al gremio. Las direcciones de estas sedes están disponibles en las redes sociales oficiales de la organización.

El Secretario General del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, reconoció la estrategia instruida por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y señaló que contribuir a que las y los docentes desarrollen su labor en condiciones de bienestar y seguridad es una responsabilidad compartida, por lo que el sindicato sumó su infraestructura territorial para fortalecer la cobertura de la jornada preventiva.

La estrategia, presentada este martes por Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI y Macarena Montoya, secretaria de Salud, contempla 16 sedes en el Valle de Toluca y un número similar en el Valle de México, permitiendo ampliar el alcance de la vacunación y reforzar la protección en las comunidades escolares.

Durante el arranque, Jenaro Martínez destacó la coordinación institucional de Educación y Salud para articular acciones preventivas, mientras el SMSEM facilita su red regional para garantizar que el magisterio mexiquense cuente con alternativas accesibles para el cuidado de su salud.