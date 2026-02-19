Entrega alcaldesa de Huixquilucan estabilización de talud en Parques de la Herradura

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, entregó la estabilización del talud de la calle Parque de Cádiz, ubicado en el fraccionamiento Parques de la Herradura, obra que forma parte del Programa Anual de Obra Pública, que ha incluido la construcción de siete de estas estructuras para disminuir los riesgos ante la próxima temporada de lluvias y cuidar a las familias y su patrimonio.

Contreras Carrasco, indicó que esta obra, la cual contempló la estabilización de 360 metros cuadrados de zona de talud y la colocación de 19 anclas con 15 metros de profundidad para prevenir desgajamientos de tierra, es resultado de una administración responsable y que maneja finanzas sanas, en beneficio de todos los habitantes de Huixquilucan, pues, con el buen uso de los recursos financieros, se llevan a cabo acciones visibles, que llegan a las tres zonas del municipio.

“Ustedes saben que la orografía de nuestro municipio así es, en muchos lugares de las zonas Tradicional y Residencial, tenemos este tipo de taludes y las lluvias y otros factores que ocasionan el reblandecimiento de la tierra, pero gracias a las buenas finanzas con las que contamos, se pueden realizar este tipo de obras que, sin duda alguna, salvaguardan la vida de las vecinas y vecinos de Huixquilucan”, dijo la alcaldesa.

Al cortar el listón inaugural, la presidenta municipal informó a los vecinos del fraccionamiento Parques de la Herradura que esta obra requirió de una inversión mayor a 1.7 millones de pesos, toda vez que contempló estudios geotécnicos e hidrogeológicos para identificar riesgos de deslizamiento y diseñar soluciones seguras en beneficio de los huixquiluquenses.

Subrayó que, desde 2025, el Gobierno de Huixquilucan ha invertido más de 85 millones de pesos en la estabilización de ocho taludes los cuales se ubican en Parque Santander, en La Herradura; en la Avenida Cristóbal Colón, en el paraje La Selva, Cuarto Cuarteles; en la avenida Zacamulpa Sur, en Zacamulpa; en la calle Circuito Empresarial, en el Centro Urbano San Fernando-La Herradura Magnocentro; en Vista Real, en el fraccionamiento Lomas Country Club, entre otros.

Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, señaló que, a pesar de las características del terreno y las dificultades que se presentaron, se logró la estabilización del talud a través de un trabajo en equipo con los vecinos.

“La participación conjunta fomenta un desarrollo local ordenado y mejora la calidad de vida, y este fraccionamiento es un claro ejemplo del trabajo en equipo entre sociedad y gobierno municipal”, dijo.

La secretaria de la mesa directiva el fraccionamiento Parques de la Herradura, Claudia Hernández, destacó la labor del Gobierno de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras, para atender las necesidades vecinales y, sobre todo, por realizar obras que impactan en la vida diaria de la población.