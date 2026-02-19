Metepec aprueba Cuenta Pública sin observaciones y avala presupuesto 2026

Metepec, Méx.- El gobierno municipal de Metepec obtuvo resultados favorables tras la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al no registrar observaciones en el análisis efectuado a la administración local, informó el alcalde Fernando Flores Fernández.

De acuerdo con el edil, la auditoría, centrada en la fiscalización de recursos públicos federales, la cuenta pública y el manejo integral de la hacienda municipal, confirmó que el ejercicio presupuestal se realizó bajo criterios de legalidad, eficiencia y transparencia. El órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados revisó la aplicación de fondos federales, así como los procedimientos administrativos vinculados con su ejecución.

Flores Fernández subrayó que el dictamen sin observaciones respalda la política de control interno y rendición de cuentas implementada por su gobierno. Aseguró que los resultados fortalecen la confianza ciudadana al demostrar que los recursos fueron administrados conforme a la normatividad vigente y con apego a principios de honradez.

En sesión ordinaria de Cabildo número 55 en lo que va de la actual administración, el cuerpo edilicio también dio luz verde al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026. El acuerdo contempla la asignación y aplicación de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), instrumento federal destinado a robustecer las finanzas y capacidades operativas de los ayuntamientos.

El presidente municipal destacó que la información relacionada con el ejercicio presupuestal y las acciones del ayuntamiento se encuentra disponible para consulta pública, al reiterar que su administración mantiene una política de apertura y acceso a datos gubernamentales.

De acuerdo al alcalde, para el presente año, el presupuesto municipal prioriza la prestación de servicios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la ejecución de obras de infraestructura urbana, rubros que buscan atender las principales demandas de la población y consolidar el desarrollo del municipio.