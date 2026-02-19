Cabildo de Tlalnepantla aprueba reformas al Reglamento del Organismo de Agua: Pérez.

Tlalnepantla, Méx.- Durante la cuadragésima quinta sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Raciel Pérez Cruz, se consolidaron avances significativos en la estructura normativa de la ciudad y se aprobaron reformas al Reglamento Interno del Organismo de Agua, así como la creación de una nueva normativa para regular las descargas de aguas residuales de usuarios no domésticos.

“Con esto, se asegura una gestión hídrica más responsable y moderna para las y los habitantes de Tlalnepantla”, dijo el alcalde.

Al respecto, el presidente municipal mencionó que en esta sesión se aprobaron los reglamentos interiores del Consejo Municipal; el Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, y del Consejo Municipal de Población.

Expresó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de la actual administración, para garantizar un crecimiento urbano sostenible y alineado a las necesidades de la población, y consolidar a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México.

El presidente municipal, propuso y obtuvo el respaldo del cuerpo edilicio para el nombramiento del nuevo Director Municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos.