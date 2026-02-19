Anuncian en Congreso Expo feria de la costura y la mezclilla en Santa Cruz Atizapán

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Los días 14 y 15 de marzo, el municipio de Santa Cruz Atizapán realizará la primera Expo Feria de la Costura y la Mezclilla 2026, y se esperan a esta feria más de 3 mil personas que estarán apreciando prendas de vestir y una feria con municipios invitados.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Martha Azucena Camacho Reynoso, quien respalda dicha tradición textil que por décadas la llevan a cabo familias de dicho municipio, señaló que se busca hacer de Santa Cruz Atizapán un referente regional en elaborar prendas de vestir.

La diputada, señaló que el Congreso mexiquense no es ajeno a las causas productivas y que la economía social se fortalece con respaldo, visibilidad y acompañamiento.

Dijo que la primera Expo feria simboliza algo más grande que una exhibición comercial: es el reconocimiento institucional a décadas de constancia, ya que se trata de una tradición productiva que tomó fuerza desde 1962.

Acompañada del legislador Gerardo Pliego, y en presencia de la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, la diputada Camacho Reynoso, invitó a que asistan los días 14 y 15 a esta primera Expo feria.

Mientras que la secretaría de Turismo estatal, señaló que el evento impulsará la economía local y abrirá nuevos mercados para este sector, que genera alrededor de 7 mil empleos y un valor anual de producción de 500 millones de pesos.

En dicho evento se tendrá la presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, además de muestras comerciales de personas productoras y maquileras, exhibiciones artesanales de costura y mezclilla, demostraciones de técnicas de confección, lanzamiento de nuevos diseños y actividades culturales.

Asimismo, se expondrán pantalones, chamarras, chalecos y blusas de mezclilla; vestidos, camisas, uniformes escolares e industriales, así como prendas artesanales y diseño local.

También, Emilio Salas Perea, alcalde de Atizapán, explicó que la principal actividad productiva del municipio es la confección en talleres familiares, los cuales generan empleo para cerca de 7 mil personas, incluidas habitantes de demarcaciones vecinas.

Los artesanos y productores Valentín Molina Vega, Luis López Calzada, Eufemio Siles Hernández, Israel Benítez Cortés y Jairo David Gutiérrez compartieron la historia y evolución de sus empresas textiles familiares,