PJEdomex continúa en diálogo abierto y directo con Audiencias Justicia Cercana

Redacción

Redacción 19 febrero, 2026

19 febrero, 2026 Municipios

Municipios Audiencias, diálogo, EdoMéx, PJEDOMEX

Audiencias, diálogo, EdoMéx, PJEDOMEX 0 Comments

Ecatepec, Méx.- “La cercanía y atención que hoy nos han brindado, demuestran que existe un interés real por la ciudadanía y que se nos escucha para atender situaciones que vivimos en diversos juzgados” expresó Eder, una de las 25 personas que asistieron a la jornada del Programa de Audiencias Justicia Cercana, desarrollada en Ecatepec.

Este ejercicio, cuyo propósito es consolidar una justicia más cercana fortaleciendo el diálogo directo con la institución, fue encabezado por el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien escuchó problemas e inquietudes de las y los ciudadanos, para dar seguimiento a cada caso con el objetivo de ofrecer respuestas específicas.

Guadalupe -otra de las usuarias atendidas- compartió que esta jornada marca un antes y un después en el PJEdomex, ya que por primera vez un titular del Tribunal Superior de Justicia establece una comunicación directa con la ciudadanía.

Las Audiencias Ciudadanas constituyen un espacio que también permite identificar áreas de oportunidad para fortalecer la atención, mejorar los procesos y optimizar los servicios. Al término de la jornada, las y los ciudadanos coincidieron que obtener una respuesta, ser acompañados o canalizados les generó confianza, satisfacción, tranquilidad y esperanza de resolver sus problemas.

El Magistrado Presidente estuvo acompañado por el equipo multidisciplinario del Tribunal, integrado por Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos, el Juez César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales y responsable de la materia Penal; las juezas: María Elena Pons Escalera, Enlace en Materia Civil y Mercantil, y María de Lourdes Hernández Garduño, Enlace en Materia Familiar, así como Sarai Aydee Ramírez García, Directora de los Centros de Convivencia Familiar Cecofam.

Sergio Castillo Miranda, Magistrado Coordinador de Relaciones Intergubernamentales e Interinstitucionales, Virgilio Jaramillo Rojas, Secretario Técnico de Presidencia, Cristina Rodríguez Gutiérrez, Directora de Atención Ciudadana, Laura Carolina Arce Noriega, Directora de Igualdad y Derechos Humanos, Raúl Carillo del Muro, Secretario Particular y Marco Octavio Flores Romero, Secretario Particular Adjunto.

A través de estas acciones, el Poder Judicial refrenda su compromiso de mantener un diálogo permanente con la sociedad y de construir una justicia más humana, accesible y sensible a las necesidades de las y los mexiquenses.