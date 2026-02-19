Mariano Camacho prioriza el apoyo para las familias de Metepec

Metepec, Méx.- El diputado Mariano Camacho entregó calentadores solares y tinacos a familias de San Jerónimo Chicahualco, para apoyar su economía.

Leticia Arcos, una de las beneficiarias, dijo que en Metepec y en todo el Estado de México sigue siendo muy necesario recibir este tipo de apoyos, pues los gastos de una familia se han multiplicado ante los constantes aumentos de los servicios básicos.

“Queremos agradecerle al diputado el apoyo que nos está dando, ya ven que el gas está por los cielos y el tener un calentador nos está ahorrando muchísimo; esto nos va a ayudar muchisísmo a nosotros en nuestros hogares y en nuestra economía”, dijo.

En la entrega, el priista agradeció el respaldo de las familias y se comprometió a seguir trabajando en equipo con ellas para identificar sus necesidades y apoyarles.

Reiteró su compromiso de atender sus peticiones, como el abasto de agua y el ahorro de gas, especialmente en las comunidades que más lo requieren, para lograr mejoras en la vida diaria de las y los metepequenses.

“Juntos, construyendo en equipo, llegamos más lejos y con más metas: este espacio que hoy tengo es por ustedes, es de ustedes, y por eso me siento muy responsable y comprometido de poderles seguir ayudando y poder darles buenas cuentas.

“Este es un paso más para que en Metepec nos siga yendo muy bien”, dijo el diputado tricolor.