Recomienda gobierno de Naucalpan contar con planes familiares de protección civil

Naucalpan, Méx.- En Naucalpan se fortalece la cultura de protección civil, expresó el alcalde Isaac Montoya y agregó que Protección Civil reporto, que el desalojo de instalaciones se realizó entre los 40 a 45 segundos.

Dijo que Protección Civil de Naucalpan hace un llamado para ubicar rutas de evacuación y participar en los 3 ejercicios sísmicos convocados para este 2026, con el fin de fortalecer la cultura de protección civil en Naucalpan y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

Alrededor de 600 personas desalojaron el edificio de gobierno del Palacio Municipal y también los edificios alternos, como parte del “Primer Simulacro 2026”, por Sismo en el Estado de México y la Ciudad de México.

Las alertas sísmicas sonaron en los teléfonos celulares en punto de las 11:00 horas y de inmediato y en completo orden, las y los trabajadores comenzaron a desalojar las oficinas, para concentrarse en la explanada del Palacio Municipal.

De acuerdo al Gobierno de Naucalpan, a través de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, reportaron que, en este ejercicio, en el que participaron tanto trabajadores, así como personas que acudieron a realizar algún trámite, se registraron de 40 a 45 segundos en el desalojo de las instalaciones.

En este ejercicio fundamental para reforzar la capacidad de respuesta del Gobierno de Naucalpan, ante cualquier contingencia, algunas personas, llevaron a cabo instrucciones de repliegue, es decir de resguardo en puntos de seguridad, bajo la hipótesis de este sismo de magnitud 7.2 con un sismo en las costas de Oaxaca. Los elementos de Protección Civil acudieron a revisar las instalaciones de gobierno y auxiliar a quienes requerían información o asistencia.

También se reportó que elementos de la misma Coordinación acudieron a instalaciones del DIF Municipal y los hospitales de Lomas Verdes y el General de Zona 194 del IMSS, para llevar a cabo los protocolos de supervisión de los inmuebles.

Del mismo modo, en seguimiento de este ejercicio de prevención para la población, se vigilaron y se acudió a algunos planteles educativos, asentados en el municipio a fin de resguardar la integridad y verificar la implementación de los protocolos de seguridad.

El Coordinador de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, Carlos Alejandro Sánchez González, indicó que se realizaron ejercicios de cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

En este contexto, afirmó que es de gran importancia llevar a cabo pláticas y atender los protocolos como la evacuación, repliegue e identificar el lugar donde se trabaja o se estudia, para estar conscientes del entorno y evacuar por los caminos más cortos para desalojar instalaciones o protegerse en zonas seguras.

Montoya Márquez, recomendó a la población, contar con planes familiares de protección civil, contar con implementos de curación o botiquines, así como extintores y aprender a usarlos de manera adecuada.