Acercan oferta educativa a miles de jóvenes en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Con el objetivo de acercar a las juventudes opciones de formación académica de educación media superior y superior que les permitan tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional, el gobierno local inauguró la Expo Orienta 2026.

Acompañada por más de 600 estudiantes, docentes y autoridades educativas, la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez destacó que con estos eventos se busca tener más jóvenes en las aulas y menos jóvenes en las calles, por lo cual se les brindan herramientas reales para construir su proyecto de vida.

La funcionaria resaltó que Chimalhuacán ha ampliado de manera significativa su oferta educativa, alineándose con la política nacional de fortalecimiento de la educación pública impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el respaldo del gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez.

En ese sentido, informó que nuevas instituciones se han sumado a la oferta educativa del municipio, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) no. 294), que permitirán a las juventudes estudiar sin la necesidad de trasladarse a otros municipios.

Reiteró que el compromiso de su administración es fortalecer la infraestructura educativa y garantizar que las juventudes cuenten con respaldo institucional al momento de elegir su carrera.

La subdirectora regional de Educación Básica en Texcoco, Elvira Marín Sánchez, reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Chimalhuacán por generar espacios que acerquen información oportuna y confiable a las juventudes, y destacó la importancia de que las y los estudiantes visualicen su futuro profesional como un proyecto posible dentro de su propio territorio.

Por su parte, la directora de Educación de Chimalhuacán, Marlén Martínez Rodríguez, señaló que la Expo Orienta 2026 fue concebida como una herramienta de acompañamiento para las y los jóvenes que están por tomar decisiones determinantes en su vida académica. Destacó que informarse, preguntar y explorar opciones es fundamental para construir trayectorias educativas sólidas y con sentido social.

En esta edición participan más de 75 instituciones educativas y se estima la visita de casi 36 mil estudiantes provenientes de 114 escuelas del municipio. La Expo estará disponible hasta el 18 de febrero, de 9:00 a 16:00 horas en el salón de usos múltiples del Parque Lineal Ameyalco (calle Palomas no. 23, barrio Tlatel Xochitenco).

La Expo Orienta 2026 reúne una amplia oferta académica que incluye licenciaturas en Derecho, Enfermería, Contaduría, Administración, Pedagogía e Ingenierías, además de carreras técnicas, bachilleratos tecnológicos y formación especializada.