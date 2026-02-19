Asegura FGJ indumentaria con insignias de la Policía Estatal tras cateo

19 febrero, 2026

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Tras ejecutar una técnica de investigación de cateo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad estatal, aseguraron sustancias ilícitas, armas de fuego, equipo de telecomunicaciones, equipo táctico simulando al de corporaciones de seguridad y detuvieron a un individuo identificado como José Javier “N” por su probable participación en diversos delitos.

Tras recibir una denuncia anónima en la que se señalaba la presunta relación de un inmueble con la venta de sustancias ilícitas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el Agente del Ministerio Público inició una investigación por delitos contra la salud, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la autorización para llevar a cabo una técnica de investigación de cateo en un inmueble.

Elementos de la Fiscalía estatal aseguraron dosis de narcóticos, réplicas de armas de fuego, indumentaria y equipo táctico con la leyenda de Policía Estatal, una gorra con insignia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, un cargador, una insignia de la Policía Federal, así como equipos de radiocomunicación, 2 de los cuales, al parecer, pertenecían a una corporación policiaca municipal.

Durante esta diligencia fue detenido un sujeto identificado como José Javier “N”, por su probable participación en delitos contra la salud, uso de insignias de corporaciones de seguridad y portación de arma prohibida. Por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán en tanto se investiga su relación en otros hechos delictivos.

Al concluir el mandamiento judicial, el Agente del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble mientras las investigaciones continúan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.