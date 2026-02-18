Presenta senador Enrique Vargas iniciativa para reformar Ley General de Protección Civil

Ciudad de México.- El vice coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Vargas, presentó una iniciativa, para reformar la Ley General de Protección Civil, enfocada a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para establecer sistemas de alerta temprana y realizar campañas de prevención ante desastres naturales.

Comentó que más del 70 por ciento del territorio mexicano está expuesto a fenómenos hidrometeorológicos, sísmicos, volcánicos, incendios forestales o deslizamientos de tierra.

Dijo, que los países con sistemas de alertas tempranas eficientes, reducen la mortalidad por desastres entre 40 y 70 por ciento.

Por ello, dijo son obligatorios los sistemas de alertas tempranas y las campañas de difusión en zonas de riesgo ante desastres naturales, para salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las familias mexicanas.

“Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconocemos que la protección civil es una responsabilidad compartida del Estado y la sociedad, cuyo objetivo central es salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a fenómenos naturales y antropogénicos.

México, por su ubicación geográfica y características geológicas, climáticas y orográficas, se enfrenta de manera recurrente a sismos, huracanes, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos y otros desastres cuya frecuencia e intensidad se han incrementado en los últimos años, lo que hace necesario apostar por la prevención para evitar riesgos y pérdidas humanas”, señaló.

La iniciativa contempla que el Sistema Nacional de Protección Civil deberá garantizar la implementación de campañas permanentes de información, prevención y cultura de protección civil, y hacerlas obligatorias en los tres niveles de gobierno; organizar programas de difusión y capacitación continua, incluyendo información sobre zonas de riesgo, rutas de evacuación, protocolos de resguardo y medidas ante fenómenos naturales, además de emitir avisos inmediatos ante fenómenos detectados.

De acuerdo con la iniciativa propuesta por el senador por el Estado de México, entre los años 2000 y 2023, México registró más de 300 desastres naturales, con pérdidas económicas superiores a los 700 mil millones de pesos, y de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), más del 70 por ciento del territorio mexicano está expuesto a fenómenos hidrometeorológicos, sísmicos, volcánicos, incendios forestales o deslizamientos de tierra.

Sin embargo, existen brechas de comunicación en zonas rurales y marginadas, insuficiente articulación entre órdenes de gobierno, falta de protocolos homogéneos, y campañas informativas que, en ocasiones, son esporádicas y no garantizan el acceso equitativo a la población más vulnerable, además de que, en varias entidades federativas, los sistemas de alertamiento operan con estándares dispares y existen zonas en las que la infraestructura es limitada o no existe.

Por ello, el Senador señaló la necesidad de fortalecer el marco legal en materia de Protección Civil, con el objetivo de que se establezcan como obligatorias las campañas permanentes en todos los niveles de gobierno, protocolos uniformes de alerta temprana homologados, sistemas de difusión inmediata por medios tradicionales y digitales que lleguen a todas las zonas vulnerables, así como coordinación institucional eficiente para reducir la pérdida de vidas y daños materiales, asegurar que la población reciba información clara y oportuna, además de fortalecer la coordinación entre la federación, estados y municipios para la gestión integral de riesgos.

Diversas emergencias han evidenciado que los minutos, incluso segundos, previos a un evento peligroso, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que contar con sistemas de alerta temprana funcionales, interoperables y con bases científicas permite anticipar la ocurrencia de fenómenos de alto riesgo, brindando a la población el tiempo suficiente para actuar.