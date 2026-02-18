Encabeza Francisco Vázquez simulacro sísmico en Congreso mexiquense

Toluca, Méx.- “El trabajo en equipo y la coordinación siempre dan buenos resultados”, señaló el presidente de la Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, al encabezar el primer simulacro sísmico del año en el Congreso del Estado de México, ejercicio que se desarrolló de manera simultánea y coordinada con autoridades de la Ciudad de México y el gobierno federal.

Al evacuar el Congreso mexiquense, junto con diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, y la presidenta de la mesa directiva de la LXII Legislatura, Martha Azucena Camacho Reynoso, subrayó que este tipo de acciones fortalecen la cultura de la protección civil y permiten evaluar la capacidad de reacción ante una emergencia real.

“El simulacro se realizó mientras se desarrollaba una sesión legislativa, con el objetivo de poner a prueba los protocolos en condiciones reales y no en escenarios controlados”, dijo.

Vázquez Rodríguez explicó que el ejercicio forma parte de una estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual contempla la realización de tres simulacros durante el año para reforzar la preparación institucional.

Mientras, el reporte oficial de Protección Civil de la Legislatura; fueron evacuadas 1,930 personas de 17 inmuebles con que cuenta el Congreso, incluido el recinto de la Cámara de Diputados, en un tiempo aproximado de tres minutos, sin que se registraran incidentes.

Vázquez Rodríguez, insistió en que más que un acto de prevención aislado, se trata de construir una cultura permanente de actuación ante riesgos. “No se puede prever un sismo, pero sí estar preparados para saber qué hacer y evitar el desconocimiento”, puntualizó.

Finalmente, señaló que el simulacro permitió verificar rutas de evacuación, salidas de emergencia, condiciones de los inmuebles y el nivel de capacitación de las brigadas internas, reiterando que la coordinación entre autoridades es clave para proteger la integridad de quienes laboran y acuden al Congreso del Estado de México.