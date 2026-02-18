Pide diputado sancionar a abogados y defensores que actúen con negligencia

Toluca, Méx.- El diputado local Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México, con el objetivo de sancionar con mayor severidad a abogados, litigantes y defensores que actúen con negligencia o falta de profesionalismo al llevar un asunto.

Señaló que al actuar con negligencia provocan graves perjuicios a sus propios clientes, especialmente a personas privadas de la libertad.

La propuesta modifica el artículo 181 del Código Penal, ampliando las causales de responsabilidad y aumentando la pena de prisión de dos a cinco años para quienes abandonen la defensa, no presenten recursos legales básicos —como apelaciones— o conduzcan estrategias jurídicas equivocadas que dejen firmes sentencias condenatorias.

“Este tipo de conductas no son hechos aislados, sino prácticas recurrentes en tribunales, donde algunos abogados prometen libertades a cambio de sumas elevadas de dinero, supuestamente destinadas a jueces, ministerios públicos o magistrados, sin que dichas gestiones se concreten”, advirtió.

Asimismo, denunció cobros por peritajes que nunca se presentan, lo que agrava la situación jurídica de los acusados.

El diputado reconoció que en el Estado de México existe un problema estructural de fabricación de delitos que involucra a elementos de seguridad pública, servidores de la Fiscalía e incluso al Poder Judicial; sin embargo, subrayó que parte del problema radica también en defensas privadas y públicas deficientes.

La iniciativa fue turnada para su análisis en el Congreso del Estado de México y busca dignificar la profesión del abogado, recuperar la confianza ciudadana en la justicia y garantizar que quienes incurran en irregularidades de esta naturaleza enfrenten consecuencias penales efectivas.