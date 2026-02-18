Congreso local estudiará iniciativa sobre parques funerarios verdes

Toluca, Méx. – La LXII Legislatura del Estado de México inició el análisis de dos iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, orientadas a fomentar prácticas ecológicas en panteones y a fortalecer la conservación de ecosistemas estratégicos.

En sesión deliberante, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) dio lectura a la propuesta para reformar el Código para la Biodiversidad y la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer panteones ecológicos como zonas de preservación ambiental dentro de los centros de población.

De acuerdo con la iniciativa, los panteones ecológicos permitirán la inhumación sustentable mediante entierros naturales o ecológicos, nichos verdes y otras prácticas que reduzcan el impacto ambiental. Entre las medidas se incluyen el uso de ataúdes biodegradables, la plantación de árboles en los sitios de disposición, la reincorporación natural del cuerpo a la tierra y la prohibición de embalsamamientos químicos. La intención es transformar los lugares de sepultura en espacios de conservación ambiental y bosque protegido.

La propuesta también señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con autoridades de salud estatales y municipales, promoverá la creación de estas zonas, garantizando que cumplan con la legislación aplicable a panteones, crematorios, fosas comunes y servicios funerarios. Entre los criterios mínimos de diseño se contempla: registro georreferenciado de sepulturas, revegetación con especies nativas, monitoreo de suelos y aguas subterráneas, y la inclusión obligatoria de áreas verdes en nuevos cementerios.

Además, los municipios podrán implementar, de manera directa o mediante concesionarios, estos espacios ecológicos, encargándose de su promoción, vigilancia y protección, bajo reglamentos que definan su operación y servicios.

Por otro lado, la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT) presentó otra iniciativa de la gobernadora para declarar el 27 de noviembre como el “Día Estatal de las Ciénegas de Lerma”, con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de preservar estos ecosistemas, proteger la diversidad genética de especies y promover el uso sustentable de los recursos naturales.

Las Ciénegas del Lerma, que se extienden por los municipios de Lerma, Santiago Tianguistenco, Almoloya del Río, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec y Texcalyacac, fueron declaradas Área Natural Protegida en 2002. Con sus más de 3 mil hectáreas, albergan ecosistemas de alta biodiversidad y constituyen uno de los últimos remanentes de humedales del Altiplano Central, siendo vitales para la fauna terrestre y acuática del estado.

La iniciativa busca que este día funcione como recordatorio permanente de la obligación colectiva de proteger los humedales, promoviendo el equilibrio ambiental, la biodiversidad y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.