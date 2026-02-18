Necesario que personas cuidadoras sean reconocidas en programas sociales: Valdeña

Toluca, Méx.- En sesión del Congreso mexiquense fue presentada una iniciativa que busca reconocer de manera explícita a las personas cuidadoras, mujeres y hombres como grupo de atención prioritaria en la política pública estatal.

El diputado de Morena, Edmundo Luis Valdeña Bastida, planteó reformar la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México para visibilizar el trabajo que realizan quienes asumen tareas de cuidado en los hogares, actividad que calificó como un pilar fundamental, aunque históricamente invisibilizado del bienestar social.

Señaló que la propuesta se alinea con la agenda social impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con el enfoque nacional promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo centrado en la construcción de un sistema integral de cuidados.

Desde tribuna camaral, el legislador advirtió que el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y las brechas de desigualdad han elevado la demanda de cuidados en las familias mexiquenses.

Situación que impacta directamente en la salud, el ingreso y las oportunidades laborales de quienes desempeñan estas labores sin recibir remuneración.

Recordó que el Congreso local ya incorporó en la Constitución estatal el derecho al cuidado digno y sentó las bases para la creación del Sistema Estatal de Cuidados. Sin embargo, sostuvo que es necesario armonizar la legislación secundaria para que cuidadoras y cuidadores sean considerados en la planeación, diseño y evaluación de programas sociales, bajo criterios claros de focalización.

Valdeña Bastida precisó que la iniciativa no implica, por ahora, nuevas cargas presupuestales, sino el establecimiento de un marco normativo que permita identificar a este sector como población con riesgos específicos, susceptible de apoyos conforme a la disponibilidad financiera.

También alertó sobre el caso de personas adultas mayores que continúan realizando labores de cuidado dentro de sus familias, lo que incrementa su vulnerabilidad.

“El reconocimiento formal de mujeres y hombres cuidadores es un paso necesario para avanzar hacia políticas públicas más equitativas y justas”, concluyó.