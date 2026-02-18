Inició la Cuaresma, fe y devoción marcaron el Miércoles de Ceniza

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Con largas filas desde las primeras horas del día y un ambiente marcado por la devoción, la Catedral de Toluca y las distintas iglesias del municipio se llenaron de fieles que acudieron a recibir la imposición de la ceniza, con lo que oficialmente inició la Cuaresma.

El repique de las campanas anunció las primeras celebraciones litúrgicas en la Catedral de San José, en el centro Histórico de Toluca donde adultos mayores, jóvenes e incluso trabajadores que aprovecharon un espacio antes o después de su jornada, esperaban su turno para recibir la cruz de ceniza en la frente, símbolo de humildad y conversión.

Al interior del recinto religioso predominó el silencio respetuoso, interrumpido únicamente por las oraciones y el mensaje central de la jornada: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”. La frase, pronunciada por los ministros o sacerdotes al colocar la ceniza, recordó a los creyentes el llamado a la reflexión y al arrepentimiento.

En parroquias y capillas de colonias como Santa Ana Tlapaltitlán, San Sebastián y el centro de la capital mexiquense, la afluencia fue constante durante todo el día. Algunas iglesias programaron misas adicionales para atender a los asistentes.

Para los fieles, el Miércoles de Ceniza representa mucho más que un rito. Es el comienzo de un periodo de cuarenta días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa, tiempo destinado al ayuno, la oración y las obras de caridad.

“Venimos cada año a la Catedral. Es una tradición familiar que nos recuerda que debemos mejorar como personas y acercarnos más a Dios”, comentó Margarita Ramírez, quien acudió acompañada de sus hijos.

Por su parte, Roberto Sánchez, vecino del municipio, señaló que la Cuaresma es una oportunidad para hacer cambios personales. “Es un tiempo para reflexionar, dejar malos hábitos y empezar de nuevo. Aunque uno tenga trabajo, siempre busca el momento para venir”.

La jornada transcurrió con orden y alta participación, lo que refiere que esta fecha continúa siendo una de las más significativas para la comunidad católica en Toluca.

Entre oraciones, cantos y muestras de fe, el Miércoles de Ceniza marcó el inicio de un camino espiritual que para miles de creyentes simboliza renovación, esperanza y compromiso.